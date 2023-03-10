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Втрати росіян наближаються до 157 тисяч: ліквідовано ще 870 солдатів РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати росіян наближаються до 157 тисяч: ліквідовано ще 870 солдатів РФ

Фото: Associated Press

Знищено ще один ворожий літак.

Від 24 лютого 2022-го до 10 березня 2023-го ЗСУ знищили 156 990 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 870 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу - близько - 156 990 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків - 3448 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 6742 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2475 (+10) од,
  • РСЗВ- 491 (+3) од,
  • засоби ППО - 256 (+2) од,
  • літаків - 304 (+1) од,
  • гелікоптерів - 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2107 (+9),
  • крилаті ракети - 907 (+34),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5337 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 240 (+3).

Нагадаємо, розпочалася 380 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
741
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