Втрати росіян наближаються до 157 тисяч: ліквідовано ще 870 солдатів РФ

Знищено ще один ворожий літак.
Від 24 лютого 2022-го до 10 березня 2023-го ЗСУ знищили 156 990 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 870 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу - близько - 156 990 (+870) осіб ліквідовано,
- танків - 3448 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 6742 (+6) од,
- артилерійських систем - 2475 (+10) од,
- РСЗВ- 491 (+3) од,
- засоби ППО - 256 (+2) од,
- літаків - 304 (+1) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2107 (+9),
- крилаті ракети - 907 (+34),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5337 (+6) од,
- спеціальна техніка - 240 (+3).
Нагадаємо, розпочалася 380 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
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