Втрати росіян наближаються до 172 тисяч: ліквідовано ще 570 солдатів РФ

Від 24 лютого 2022-го до 28 березня 2023-го ЗСУ знищили 171 730 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 570 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі.

особового складу - близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,

танків - 3602 (+7) од,

бойових броньованих машин - 6966 (+13) од,

артилерійських систем - 2653 (+15) од,

РСЗВ - 525 (+2) од,

засоби ППО - 277 (+0) од,

літаків - 305 (+0) од,

гелікоптерів - 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2235 (+19),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5502 (+9) од,

спеціальна техніка - 287 (+2).

Нагадаємо, розпочалася 398 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Країна-агресорка Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

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