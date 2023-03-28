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Втрати росіян наближаються до 172 тисяч: ліквідовано ще 570 солдатів РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати росіян наближаються до 172 тисяч: ліквідовано ще 570 солдатів РФ

Фото: Associated Press

Знищено ще 7 танків.

Від 24 лютого 2022-го до 28 березня 2023-го ЗСУ знищили 171 730 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 570 військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі.

  • особового складу - близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,
  • танків - 3602 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 6966 (+13) од,
  • артилерійських систем - 2653 (+15) од,
  • РСЗВ - 525 (+2) од,
  • засоби ППО - 277 (+0) од,
  • літаків -  305 (+0) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2235 (+19),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5502 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 287 (+2).

Нагадаємо, розпочалася 398 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Країна-агресорка Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

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Дата публікації
Перегляди
714
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