Втрати росіян наближаються до 184 тисяч: за добу знищено ще 620 солдатів

Від 24 лютого 2022-го до 19 квітня 2023-го ЗСУ знищили 183 750 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 620 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

особового складу - близько 183 750 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 3665 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7110 (+12) од,

артилерійських систем - 2819 (+9) од,

РСЗВ - 538 (+0) од,

засоби ППО - 285 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2376 (+23),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5692 (+16) од,

спеціальна техніка - 330 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 420 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на цих ділянках фронту було відбито понад 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

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