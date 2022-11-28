Втрати росіян наближаються до 88 тисяч: за добу ліквідували 590 окупантів

Російська армія продовжує втрачати особовий склад та техніку у війні проти України.

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 590 окупантів. Станом на 28 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 87 900 осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 28.11 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 87 900 (+590) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2908 (+3) од;

бойових броньованих машин ‒ 5861 (+5) од;

артилерійських систем – 1899 (+2) од;

РСЗВ – 395 (+0) од;

засоби ППО ‒ 209 (+0) од;

літаків – 278 (+0) од;

гелікоптерів – 261 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0);

крилаті ракети ‒ 531 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) од;

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом минулої доби ЗСУ відбили ворожі атаки на 10 ділянках на Донбасі та "вивели з ладу" 80 окупантів на Запоріжжі.

Ворог продовжує зосереджувати наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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