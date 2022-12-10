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Втрати росіян наближаються до 94 тисяч: за добу ліквідували ще 370 окупантів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати росіян наближаються до 94 тисяч: за добу ліквідували ще 370 окупантів

Фото: Associated Press

Знищено ще три танки.

Від 24 лютого до 10 грудня Збройні сили України знищили 93 760 окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще 370 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 10.12 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 93760 (+370) осіб ліквідовано,
  • танків - 2940 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 5917 (+5) од,
  • артилерійських систем - 1927 (+1) од,
  • РСЗВ -  397 (+2) од,
  • засоби ППО - 211 (+0) од,
  • літаків - 281 (+0) од,
  • гелікоптерів - 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1603 (+0),
  • крилаті ракети - 592 (+0),
  • кораблі /катери -  16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4535 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 167 (+3).

У Генштабі наголошують, що гайбільших втрат російська армія зазнала на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ відбили низку атак росіян на Донбасі, уражено опорні пункти управління ворога. Ворог завдав п'ять ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Дата публікації
Перегляди
331
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