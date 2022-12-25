Втрати росіян перевалили за 102 тисячі: за добу ліквідували ще 620 окупантів

Від 24 лютого до 25 грудня Збройні сили України знищили 102 050 окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще 620 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 25.12 орієнтовно становлять:

особового складу - 102050 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 3011 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6010 (+16) од,

артилерійських систем - 1991 (+3) од,

РСЗВ - 418 (+0) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1706 (+0),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4635 (+8) од,

спеціальна техніка - 178 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 305 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби ЗСУ відбили низку атак в Харківській Луганській та Донецькій областях. Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на трьох напрямках: Лиманському, Бахмутському та Авдіївському.

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