Втрати росіян перевалили за 129 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 610 солдатів РФ

Від 24 лютого 2022-го до 2 лютого 2023-го ЗСУ знищили 129 030 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 610 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

особового складу - близько 129 030 (+610) осіб ліквідовано,

танків - 3211 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6382 (+0) од,

артилерійських систем - 2212 (+5) од,

РСЗВ - 458 (+0) од,

засоби ППО - 222 (+1) од,

літаків - 293 (+0) од,

гелікоптерів - 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3) од,

спеціальна техніка - 200 (+0).

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник вважає, що в Росії вичерпуються запаси сучасних озброєнь і техніки. Саме тому під час ймовірного наступу окупанти робитимуть ставку на сотні тисяч мобілізованих і застарілу радянську зброю, зокрема, часів Другої світової війни.

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