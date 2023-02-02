Втрати росіян перевалили за 129 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 610 солдатів РФ

Знищено одну систему ППО ворога.
Від 24 лютого 2022-го до 2 лютого 2023-го ЗСУ знищили 129 030 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 610 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- особового складу - близько 129 030 (+610) осіб ліквідовано,
- танків - 3211 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6382 (+0) од,
- артилерійських систем - 2212 (+5) од,
- РСЗВ - 458 (+0) од,
- засоби ППО - 222 (+1) од,
- літаків - 293 (+0) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3) од,
- спеціальна техніка - 200 (+0).
Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник вважає, що в Росії вичерпуються запаси сучасних озброєнь і техніки. Саме тому під час ймовірного наступу окупанти робитимуть ставку на сотні тисяч мобілізованих і застарілу радянську зброю, зокрема, часів Другої світової війни.
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