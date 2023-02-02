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Втрати росіян перевалили за 129 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 610 солдатів РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати росіян перевалили за 129 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 610 солдатів РФ

Фото: Associated Press

Знищено одну систему ППО ворога.

Від 24 лютого 2022-го до 2 лютого 2023-го ЗСУ знищили 129 030 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 610 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • особового складу - близько 129 030 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків - 3211 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6382 (+0) од,
  • артилерійських систем - 2212 (+5) од,
  • РСЗВ - 458 (+0) од,
  • засоби ППО - 222 (+1) од,
  • літаків - 293 (+0) од,
  • гелікоптерів - 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+0),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5064 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 200 (+0).

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник вважає, що в Росії вичерпуються запаси сучасних озброєнь і техніки. Саме тому під час ймовірного наступу окупанти робитимуть ставку на сотні тисяч мобілізованих і застарілу радянську зброю, зокрема, часів Другої світової війни.

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Дата публікації
Перегляди
744
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