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Втрати росіян перевалили за 145 тисяч: за добу ліквідували ще 620 солдатів РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати росіян перевалили за 145 тисяч: за добу ліквідували ще 620 солдатів РФ

Фото: Associated Press

Знищено ще вісім ворожих танків.

Від 24 лютого 2022-го до 22 лютого 2023-го ЗСУ знищили 145 060 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 620 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

  • особового складу - близько 145 060 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 3334 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 6569 (+7) од,
  • артилерійських систем - 2345 (+7) од,
  • РСЗВ - 471 (+0) од,
  • засоби ППО - 243 (+0) од,
  • літаків - 299 (+0) од,
  • гелікоптерів - 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2026 (+3),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн -  5212 (+2) од,
  • спеціальна техніка- 226 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 364 доба російського широкомасштабного вторгненняАрмія Росії зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
549
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