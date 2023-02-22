Втрати росіян перевалили за 145 тисяч: за добу ліквідували ще 620 солдатів РФ

Знищено ще вісім ворожих танків.

Від 24 лютого 2022-го до 22 лютого 2023-го ЗСУ знищили 145 060 ​​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 620 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

особового складу - близько 145 060 (+620) осіб ліквідовано,

танків - 3334 (+8) од,

бойових броньованих машин - 6569 (+7) од,

артилерійських систем - 2345 (+7) од,

РСЗВ - 471 (+0) од,

засоби ППО - 243 (+0) од,

літаків - 299 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2026 (+3),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5212 (+2) од,

спеціальна техніка- 226 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 364 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія Росії зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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