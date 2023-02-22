Втрати росіян перевалили за 145 тисяч: за добу ліквідували ще 620 солдатів РФ

Знищено ще вісім ворожих танків.
Від 24 лютого 2022-го до 22 лютого 2023-го ЗСУ знищили 145 060 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 620 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу - близько 145 060 (+620) осіб ліквідовано,
- танків - 3334 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 6569 (+7) од,
- артилерійських систем - 2345 (+7) од,
- РСЗВ - 471 (+0) од,
- засоби ППО - 243 (+0) од,
- літаків - 299 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2026 (+3),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5212 (+2) од,
- спеціальна техніка- 226 (+0).
Нагадаємо, розпочалася 364 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія Росії зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
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