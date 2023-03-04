Втрати росіян перевалили за 152 тисячі: ліквідовано ще 765 солдатів РФ

Знищено ще один ворожий літак.
Від 24 лютого 2022-го до 4 березня 2023-го ЗСУ знищили 152 190 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 820 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу - близько 152 190 (+820) осіб ліквідовано,
- танків - 3409 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 6683 (+10) од,
- артилерійських систем - 2414 (+12) од,
- РСЗВ - 487 (+3) од,
- засоби ППО - 247 (+0) од,
- літаків - 302 (+1) од,
- гелікоптерів - 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2066 (+5),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5289 (+8) од,
- спеціальна техніка - 230 (+0).
Нагадаємо, розпочалася 374 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на них понад 150 атак противника.
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