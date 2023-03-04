Втрати росіян перевалили за 152 тисячі: ліквідовано ще 765 солдатів РФ

Знищено ще один ворожий літак.

Від 24 лютого 2022-го до 4 березня 2023-го ЗСУ знищили 152 190 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 820 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

особового складу - близько 152 190 (+820) осіб ліквідовано,

танків - 3409 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6683 (+10) од,

артилерійських систем - 2414 (+12) од,

РСЗВ - 487 (+3) од,

засоби ППО - 247 (+0) од,

літаків - 302 (+1) од,

гелікоптерів - 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2066 (+5),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5289 (+8) од,

спеціальна техніка - 230 (+0).

Нагадаємо, розпочалася 374 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на них понад 150 атак противника.

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