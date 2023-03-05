Втрати росіян перевалили за 153 тисячі: ліквідовано ще 930​​​​​​​ солдатів РФ

Від 24 лютого 2022-го до 5 березня 2023-го ЗСУ знищили 153 120 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 930 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно складають:

особового складу - близько 153 120 (+930) осіб ліквідовано,

танків - 3414 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6692 (+9) од,

артилерійських систем - 2426 (+12) од,

РСЗВ - 488 (+1) од,

засоби ППО - 248 (+1) од,

літаків - 302 (+0) од,

гелікоптерів - 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2071 (+5),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5299 (+10) од,

спеціальна техніка - 232 (+2).

Нагадаємо, розпочалася 375 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.

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