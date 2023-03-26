Втрати росіян перевалили за 170 тисяч: ліквідовано ще 660 солдат РФ

Від 24 лютого 2022-го до 26 березня 2023-го ЗСУ знищили 170 550 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 660 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі.

особового складу - близько 170 550 (+660) осіб ліквідовано,

танків - 3595 (+15) од,

бойових броньованих машин - 6947 (+15) од,

артилерійських систем - 2631 (+8) од,

РСЗВ - 522 (+2) од,

засоби ППО - 277 (+1) од,

літаків - 305 (+0) од,

гелікоптерів - 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2216 (+2),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5486 (+3) од,

спеціальна техніка - 282 (+3).

Нагадаэмо, противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них наші воїни відбили понад 85 атак загарбників. Протягом минулої доби окупанти завдали 34 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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