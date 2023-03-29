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Втрати росіян перевалили за 172 тисячі: ліквідовано ще 610 окупантів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати росіян перевалили за 172 тисячі: ліквідовано ще 610 окупантів

Фото: Associated Press

Знищено ще один літак ворога.

Від 24 лютого 2022-го до 29 березня 2023-го ЗСУ знищили 172 340 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 610 військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

  • особового складу - близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків - 3609 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 6966 (+0) од,
  • артилерійських систем - 2659 (+6) од,
  • РСЗВ - 526 (+1) од,
  • засоби ППО - 277 (+0) од,
  • літаків - 306 (+1) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2239 (+4),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5507 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 288 (+1).

Нагадаємо, армія Росії зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
469
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