Втрати росіян перевалили за 172 тисячі: ліквідовано ще 610 окупантів

Знищено ще один літак ворога.
Від 24 лютого 2022-го до 29 березня 2023-го ЗСУ знищили 172 340 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 610 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
- особового складу - близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано,
- танків - 3609 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 6966 (+0) од,
- артилерійських систем - 2659 (+6) од,
- РСЗВ - 526 (+1) од,
- засоби ППО - 277 (+0) од,
- літаків - 306 (+1) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2239 (+4),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5507 (+5) од,
- спеціальна техніка - 288 (+1).
Нагадаємо, армія Росії зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.
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