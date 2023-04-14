Втрати росіян перевалили за 181 тисячу: за добу ліквідовано пів тисячі солдатів

Ворог втратив ще чотири танки.

Від 24 лютого 2022-го до 14 квітня 2023-го ЗСУ знищили 181 090 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 500 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 181 090 (+500) осіб ліквідовано,

танків - 3650 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7069 (+16) од,

артилерійських систем - 2784 (+7) од,

РСЗВ - 535 (+0) од,

засоби ППО - 283 (+0) од,

літаків - 307 (+0) од,

гелікоптерів - 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5640 (+3) од,

спеціальна техніка - 321 (+1).

Нагадаємо, розпочалася 415 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та героїзму наших воїнів, було відбито 49 атак противника.

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