Втрати росіян перевалили за 70 тисяч: за добу ліквідували 550 окупантів

Знищено три ворожих системи ППО.
Від 24 лютого до 29 жовтня Збройні сили України знищили 70 250 окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще 550 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 29.10 орієнтовно становлять:
- особового складу - 70 250 (+550) осіб ліквідовано,
- танків - 2659 (+19) од,
- бойових броньованих машин - 5401(+23) од,
- артилерійських систем - 1708 (+9) од,
- РСЗВ - 380 (+1) од,
- засоби ППО - 195 (+3) од,
- літаків - 273 (+1) од,
- гелікоптерів - 252 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1406 (+5),
- крилаті ракети - 351 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4107 (+19) од,
- спеціальна техніка - 152 (+1).
Нагадаємо, напередодні ЗСУ точним ударом знищили сотні окупантів, які готувалися наступати на Донбасі, інформує Генштаб. У районі Майорська на Донеччині ліквідували близько 300 окупантів, а близько 60 росіян було поранено. В населеному пункті Червонопопівка Луганської області ЗСУ ліквідували до20 військовослужбовців, 30 отримали поранення.
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