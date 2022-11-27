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Втрати росіян перевалили за 87 тисяч: за добу ліквідували 600 окупантів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати росіян перевалили за 87 тисяч: за добу ліквідували 600 окупантів

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Найбільше окупантів ліквідовано на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. 

Від 24 лютого до 27 листопада Збройні сили України знищили 87 310 окупантів армії РФ. За добу було ліквідовано ще 600 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 27.11 орієнтовно становлять:

  • особового складу - 87310 (+600) осіб ліквідовано,
  • танків - 2905 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 5856 (+8) од,
  • артилерійських систем - 1897 (+1) од,
  • РСЗВ - 395 (+0) од,
  • засоби ППО - 209 (+0) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1555 (+1),
  • крилаті ракети - 531 (+0),
  • кораблі /катери -  16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4412 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 163 (+0).

У Генштабі наголошують, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. 

Нагадаємо, розпочалася 277 доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Марї’нка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
919
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