Втрати росіян перевалили за 95 тисяч: за добу ліквідували ще 500 окупантів

ЗСУ знищили сім РСЗВ.
Від 24 лютого до 13 грудня Збройні сили України знищили 95 260 окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще пів тисячі російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 10.12 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 95 260 (+500) осіб ліквідовано,
- танків - 2966 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 5930 (+2) од,
- артилерійських систем - 1931 (+2) од,
- РСЗВ - 404 (+7) од,
- засоби ППО - 211 (+0) од,
- літаків - 281 (+0) од,
- гелікоптерів - 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+0),
- крилаті ракети - 592 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4549 (+5) од,
- спеціальна техніка / special equipment - 170 (+1).
Нагадаємо, ЗСУ відбили ворожі атаки на 16 ділянках, а на Херсонщині окупанти проводять ротацію та відводять війська. Про ситуацію на фронті - в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
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