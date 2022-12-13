Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати росіян перевалили за 95 тисяч: за добу ліквідували ще 500 окупантів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
741
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Втрати росіян перевалили за 95 тисяч: за добу ліквідували ще 500 окупантів

Фото: Associated Press

ЗСУ знищили сім РСЗВ.

Від 24 лютого до 13 грудня Збройні сили України знищили 95 260 окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще пів тисячі російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 10.12 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 95 260 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків - 2966 (+0) од,
  • бойових броньованих машин - 5930 (+2) од,
  • артилерійських систем - 1931 (+2) од,
  • РСЗВ - 404 (+7) од,
  • засоби ППО -  211 (+0) од,
  • літаків - 281 (+0) од,
  • гелікоптерів - 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1617 (+0),
  • крилаті ракети - 592 (+0),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4549 (+5) од,
  • спеціальна техніка / special equipment - 170 (+1).

Нагадаємо, ЗСУ відбили ворожі атаки на 16 ділянках, а на Херсонщині окупанти проводять ротацію та відводять війська. Про ситуацію на фронті - в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Мапа війни на 12 грудня: біля Бахмута та Авдіївки дуже гаряче гуркотить

Мапа війни на 12 грудня: біля Бахмута та Авдіївки дуже гаряче гуркотить

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
741
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація