Втрати росіян перевалили за 99 тисяч: за добу ліквідували ще 430 окупантів

ЗСУ знищили ще сім танків.

Від 24 лютого до 20 грудня Збройні сили України знищили вже 99 230 окупантів армії РФ. За добу ліквідовано ще 430 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 20.12 орієнтовно становлять:

особового складу - 99230 (+430) осіб ліквідовано,

танків - 2995 (+7) од.,

бойових броньованих машин - 5974 (+5) од.,

артилерійських систем - 1960 (+7) од.,

РСЗВ - 410 (+0) од.,

засоби ППО - 212 (+0) од.,

літаків - 281 (+0) од.,

гелікоптерів - 266 (+2) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1680 (+23),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4599 (+7) од.,

спеціальна техніка - 177 (+2).

Нагадаємо, ЗСУ відбили атаки оккупантів біля 10 населених пунктів. Окупанти й надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих ударів постраждала цивільні інфраструктура та населення.

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