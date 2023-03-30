Втрати росіян становлять майже 173 тисячі: знищено ще 560 окупантів

Ворог вратив ще один засіб ППО.
Від 24 лютого 2022-го до 30 березня 2023-го ЗСУ знищили 172 900 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 560 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
- особового складу - близько/ about 172 900 (+560) осіб ліквідовано,
- танків - 3610 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 6974 (+8) од,
- артилерійських систем - 2671 (+12) од,
- РСЗВ - 526 (+0) од,
- засоби ППО - 278 (+1) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2239 (+0),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5518 (+11) од,
- спеціальна техніка - 291 (+3).
Нагадаємо, окупанти зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника.
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