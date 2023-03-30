Втрати росіян становлять майже 173 тисячі: знищено ще 560 окупантів

Ворог вратив ще один засіб ППО.

Від 24 лютого 2022-го до 30 березня 2023-го ЗСУ знищили 172 900 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 560 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

особового складу - близько/ about 172 900 (+560) осіб ліквідовано,

танків - 3610 (+1) од,

бойових броньованих машин - 6974 (+8) од,

артилерійських систем - 2671 (+12) од,

РСЗВ - 526 (+0) од,

засоби ППО - 278 (+1) од,

літаків - 306 (+0) од,

гелікоптерів - 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2239 (+0),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5518 (+11) од,

спеціальна техніка - 291 (+3).

Нагадаємо, окупанти зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника.

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