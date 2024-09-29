Втрати росіян у війні перетнули нову психологічну позначку

Окупанти втратили багато техніки.
Станом на ранок 29 вересня 2024 року ЗСУ знищили 651 810 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1170 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 651 810 (+1170) осіб
- танків ‒ 8869 (+9)
- бойових броньованих машин AFVs ‒ 17476 (+38)
- артилерійських систем – 18795 (+62)
- РСЗВ – 1204 (+1)
- засоби ППО ‒ 962 (+1)
- літаків – 369
- гелікоптерів – 328
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16186 (+93)
- крилаті ракети ‒ 2610
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25495 (+84)
- спеціальна техніка ‒ 3297 (+6)
Як повідомлялося, за інформацією Forbes, протягом останніх шести місяців ЗСУ потужно вдарили по окупантах на полігонах. Внаслідок "прильотів" було знищено сотні загарбників.