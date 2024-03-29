Втрати росіян у війні перевалили за 440 тисяч: Генштаб повідомив деталі

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 440 790 військових, за останню добу – 820 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 440 790 (+820)

танків - 6922 (+8)

бойових броньованих машин - 13264 (+27)

артилерійських систем - 10991 (+28)

РСЗВ - 1023 (+2)

засобів ППО - 735 (+6)

літаків - 347

гелікоптерів - 325

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 8656 (+56)

крилатих ракет - 2022 (+5)

кораблів/катерів - 26

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 14645 (+50)

спеціальної техніки - 1807 (+7)

Як повідомлялося, генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. З його слів, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.

Читайте також: