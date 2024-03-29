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Втрати росіян у війні перевалили за 440 тисяч: Генштаб повідомив деталі

Втрати росіян у війні перевалили за 440 тисяч: Генштаб повідомив деталі

ЗСУ ліквідовують окупантів на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 440 790 військових, за останню добу – 820 осіб. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 440 790 (+820) 
  • танків - 6922 (+8) 
  • бойових броньованих машин - 13264 (+27) 
  • артилерійських систем - 10991 (+28) 
  • РСЗВ - 1023 (+2) 
  • засобів ППО - 735 (+6) 
  • літаків - 347 
  • гелікоптерів - 325
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 8656 (+56) 
  • крилатих ракет - 2022 (+5) 
  • кораблів/катерів - 26
  • підводних човнів - 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14645 (+50) 
  • спеціальної техніки - 1807 (+7) 

Як повідомлялося, генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. З його слів, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.

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