Втрати росіян у війні перевалили за 440 тисяч: Генштаб повідомив деталі

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.
Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 440 790 військових, за останню добу – 820 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 440 790 (+820)
- танків - 6922 (+8)
- бойових броньованих машин - 13264 (+27)
- артилерійських систем - 10991 (+28)
- РСЗВ - 1023 (+2)
- засобів ППО - 735 (+6)
- літаків - 347
- гелікоптерів - 325
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 8656 (+56)
- крилатих ракет - 2022 (+5)
- кораблів/катерів - 26
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14645 (+50)
- спеціальної техніки - 1807 (+7)
Як повідомлялося, генерал Чарльз Браун розповів, чого коштує Росії наступ в Україні. З його слів, РФ зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань.
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