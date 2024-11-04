Втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Окупанти зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 4 листопада склали 700 390 осіб. Протягом минулої доби знешкоджено ще 1300 загарбників
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько700 390 (+1300) осіб
- танків ‒ 9193 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 18538 (+15)
- артилерійських систем – 20121 (+35)
- РСЗВ – 1245 (+1)
- засоби ППО ‒ 994
- літаків – 369
- гелікоптерів – 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18280 (+93)
- крилаті ракети ‒ 2629
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28237 (+77)
- спеціальна техніка ‒ 3587 (+3)
Нагадаємо, сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів.
Читайте також: