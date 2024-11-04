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Втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

ЗСУ скорочує військо РФ / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 4 листопада склали 700 390 осіб. Протягом минулої доби знешкоджено ще 1300 загарбників

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько700 390 (+1300) осіб 
  • танків ‒ 9193 (+11) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 18538 (+15) 
  • артилерійських систем – 20121 (+35) 
  • РСЗВ – 1245 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 994 
  • літаків – 369
  • гелікоптерів – 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 18280 (+93)
  • крилаті ракети ‒ 2629 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28237 (+77) 
  • спеціальна техніка ‒ 3587 (+3)

Нагадаємо, сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських окупантів.

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