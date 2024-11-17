Втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

ЗСУ відправили до пекла понад 1600 окупантів за добу.

Станом на ранок 17 листопад 2024 року ЗСУ знищили 720 880 російських окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1640 російських військових.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.11.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько720 880 (+1640) осіб

танків ‒ 9350 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 19021 (+27)

артилерійських систем – 20556 (+36)

РСЗВ – 1252

засоби ППО ‒ 999

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18974 (+60)

крилаті ракети ‒ 2641

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 29321 (+85)

спеціальна техніка ‒ 3653 (+2)

Раніше в ГУР повідомили, що масштабні втрати Росії на фронті серед офіцерів молодшої ланки примушують Росію до чергових спроб розширити обʼєми їхньої підготовки.

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