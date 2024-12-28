Втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 28 грудня склали 784 200 осіб.

Протягом минулої доби ліквідовано ще 1690 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.12.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 784 200 (+1690) осіб

танків ‒ 9651 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 19970 (+19)

артилерійських систем – 21408 (+29)

РСЗВ – 1256

засоби ППО ‒ 1032

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21013 (+14)

крилаті ракети ‒ 3003

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 32328 (+66)

спеціальна техніка ‒ 3668

Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

Пентагон повідомив, що Росія втратила 700 тисяч осіб від лютого 2022 року і "змарнувала" понад $200 млрд на війну.

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