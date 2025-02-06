Втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Станом на 6 лютого загальні бойові втрати росіян у війні проти України складають 845 310 особового складу. За минулу добу було знищено 1240 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.02.25 орієнтовно склали:

особового складу - близько 845 310 (+1240) осіб ліквідовано

танків - 9965 (+18)

бойових броньованих машин - 20 737 (+16)

артилерійських систем - 22 753 (+46)

РСЗВ - 1271 (+2)

засоби ППО - 1055 (+2)

літаків - 369

гелікоптерів - 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 185 (+83)

крилатих ракет - 3054

кораблів/катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 36 211 (+133)

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія у війні проти України втратила близько 350 тисяч військових вбитими, ще від 50-70 тисяч загарбників вважають зниклими безвісти.

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