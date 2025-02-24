Втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Станом на 24 лютого загальні бойові втрати РФ складають 868 230 особового складу. За минулу добу було знищено 1050 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 868230 (+1050) осіб

танків - 10177 (+9)

бойових броньованих машин - 21157 (+6)

артилерійських систем - 23626 (+44)

РСЗВ - 1299 (+3)

засобів ППО - 1081

літаків - 370

гелікоптерів - 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 26645 (+217)

крилатих ракет - 3064

кораблів та катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 38444 (+110)

спеціальної техніки - 3757

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку фіксується зростання випадків, коли російські військові самі виводять з ладу свою техніку, щоб уникнути участі в боях.

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