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Втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Втрати росіян у війні проти України перетнули нову психологічну позначку

Російський солдат / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Станом на 24 лютого загальні бойові втрати РФ складають 868 230 особового складу. За минулу добу було знищено 1050 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 868230 (+1050) осіб
  • танків - 10177 (+9)
  • бойових броньованих машин - 21157 (+6)
  • артилерійських систем - 23626 (+44)
  • РСЗВ - 1299 (+3)
  • засобів ППО - 1081
  • літаків - 370
  • гелікоптерів - 331
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 26645 (+217)
  • крилатих ракет - 3064
  • кораблів та катерів - 28
  • підводних човнів - 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 38444 (+110)
  • спеціальної техніки - 3757

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку фіксується зростання випадків, коли російські військові самі виводять з ладу свою техніку, щоб уникнути участі в боях. 

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