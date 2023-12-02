Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

За минулу добу українські військові ліквідували ще 1070 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 331 110 одиниць особового складу.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.11.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 331 110 (+1070) осіб ліквідовано

танків - 5571 (+7)

бойових броньованих машин - 10385 (+13)

артилерійських систем - 7941 (+10)

РСЗВ - 913 (+1)

засоби ППО - 602

літаків - 323

гелікоптерів - 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5994 (+18)

крилаті ракети - 1568 (+1)

кораблі/катери - 22

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 10410 (+11)

спеціальна техніка - 1138 (+1)

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували на фронті заступника начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ Сергія Нікуліна.