Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Загальні бойові втрати російських загарбників на 7 січня склали 364 730 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 860 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.01.24 орієнтовно склали:

особового складу‒ близько 364 730 (+860) осіб

танків ‒ 6022 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 11180 (+22)

артилерійських систем – 8653 (+36)

РСЗВ – 951 (+1)

засоби ППО ‒ 637 (+4)

літаків – 329

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24)

крилаті ракети ‒ 1786

кораблі /катери ‒ 23

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн– 11523 (+45)

спеціальна техніка ‒ 1327 (+10)

Раніше британська розвідка повідомила, що до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.

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