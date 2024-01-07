Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Російські окупанти / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Окупанти шаленими темпами втрачають техніку та особовий склад.

Загальні бойові втрати російських загарбників на 7 січня склали 364 730 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 860 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу‒ близько 364 730 (+860) осіб
  • танків ‒ 6022 (+4) 
  • бойових броньованих машин ‒ 11180 (+22) 
  • артилерійських систем – 8653 (+36) 
  • РСЗВ  – 951 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 637 (+4) 
  • літаків – 329 
  • гелікоптерів – 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24)
  • крилаті ракети ‒ 1786 
  • кораблі /катери ‒ 23 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 11523 (+45) 
  • спеціальна техніка ‒ 1327 (+10)

Раніше британська розвідка повідомила, що до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
706
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація