Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Окупанти шаленими темпами втрачають техніку та особовий склад.
Загальні бойові втрати російських загарбників на 7 січня склали 364 730 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 860 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу‒ близько 364 730 (+860) осіб
- танків ‒ 6022 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 11180 (+22)
- артилерійських систем – 8653 (+36)
- РСЗВ – 951 (+1)
- засоби ППО ‒ 637 (+4)
- літаків – 329
- гелікоптерів – 324
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6811 (+24)
- крилаті ракети ‒ 1786
- кораблі /катери ‒ 23
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн– 11523 (+45)
- спеціальна техніка ‒ 1327 (+10)
Раніше британська розвідка повідомила, що до 2025 року втрати Росії вбитими й пораненими сягнуть понад 500 тисяч.
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