Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 8 березня склали 422 310 осіб.

Протягом минулої доби знищено ще 880 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

особового складу ‒ близько 422310 (+880) осіб

танків - 6706 (+11)

бойових броньованих машин - 12798 (+19)

артилерійських систем - 10350 (+42)

РСЗВ - 1009 (+1)

засобів ППО - 701

літаків - 347

гелікоптерів - 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7963 (+42)

крилатих ракет - 1919 (+1)

кораблів та катерів - 26 (+1)

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 13532 (+53)

спеціальної техніки - 1647 (+5)

Нагадаємо, за даними британської розвідки, лютий 2024 року став найкривавішим для російської армії за середньодобовими втратами особового складу за весь час війни в Україні.

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