Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

За минулу добу Сили оборони знищили ще 580 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 428 420 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 428 420 (+580)

танків ‒ 6758 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 12949 (+11)

артилерійських систем – 10580 (+15)

РСЗВ – 1017

засоби ППО ‒ 717

літаків – 347

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8254 (+34)

крилаті ракети ‒ 1920

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 13993 (+34)

спеціальна техніка ‒ 1711 (+3)

Раніше повідомлялося, що у Росії збільшились військові кладовища.

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