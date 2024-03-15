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Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

ЗСУ знищують загарбників на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат на полі бою.

За минулу добу Сили оборони знищили ще 580 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 428 420 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 428 420 (+580) 
  • танків  ‒ 6758 (+1) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 12949 (+11) 
  • артилерійських систем – 10580 (+15) 
  • РСЗВ  – 1017 
  • засоби ППО ‒ 717 
  • літаків  – 347 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 8254 (+34)
  • крилаті ракети ‒ 1920 
  • кораблі /катери ‒ 26 
  • підводні човни  - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13993 (+34) 
  • спеціальна техніка ‒ 1711 (+3)

Раніше повідомлялося, що у Росії збільшились військові кладовища.

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