Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Окупанти зазнають втрат на полі бою.
За минулу добу Сили оборони знищили ще 580 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 428 420 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 428 420 (+580)
- танків ‒ 6758 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 12949 (+11)
- артилерійських систем – 10580 (+15)
- РСЗВ – 1017
- засоби ППО ‒ 717
- літаків – 347
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8254 (+34)
- крилаті ракети ‒ 1920
- кораблі /катери ‒ 26
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13993 (+34)
- спеціальна техніка ‒ 1711 (+3)
Раніше повідомлялося, що у Росії збільшились військові кладовища.
Читайте також: