Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Загальні бойові втрати російських окупантів на 17 травня склали 489 870 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1410 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 489 870 (+1410) осіб

танків ‒ 7547 (+18)

бойових броньованих машин ‒ 14552 (+14)

артилерійських систем – 12603 (+38)

РСЗВ – 1071 (+1)

засоби ППО ‒ 800 (+2)

літаків – 353 (+2)

гелікоптерів – 326 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10073 (+45)

крилаті ракети ‒ 2200

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56)

спеціальна техніка ‒ 2062 (+7)

Раніше керівництво Легіону "Свобода России" закликало російських військових передавати інформацію про командирів "мʼясників", які не жаліють особовий склад заради карʼєрного росту та нагород.

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