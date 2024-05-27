Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Загальні бойові втрати російських окупантів на 27 травня склали 502 340 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1150 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни ліквідовано:

бойових броньованих машин - 14818 (+15)

танків - 7671 (+9)

артилерійських систем - 12981 (+28)

РСЗВ - 1084 (+1)

засобів ППО - 815 (+1)

літаків - 357

гелікоптерів - 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10425 (+11)

крилатих ракет - 2209

кораблів та катерів - 27

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 17639 (+31)

спеціальної техніки - 2111 (+7)

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов розповів про результати використання ударних безекіпажних морських платформ та розповів про перспективи їхнього розвитку.

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