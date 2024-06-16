Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Станом на ранок 15 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 526 310 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.06.24 орієнтовно склали:

особового складу‒ близько 526 310 (+1160) осіб танків ‒ 7956

бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6)

артилерійських систем – 13913 (+58)

РСЗВ – 1104 (+1)

засоби ППО ‒ 853

літаків – 359

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11)

крилаті ракети ‒ 2296 (+3)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56)

спеціальна техніка ‒ 2325 (+3)

Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.

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