Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Окупанти зазнають серйозних втрат на полі бою.
Станом на ранок 15 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 526 310 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу‒ близько 526 310 (+1160) осіб танків ‒ 7956
- бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6)
- артилерійських систем – 13913 (+58)
- РСЗВ – 1104 (+1)
- засоби ППО ‒ 853
- літаків – 359
- гелікоптерів – 326
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11)
- крилаті ракети ‒ 2296 (+3)
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56)
- спеціальна техніка ‒ 2325 (+3)
Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.
Читайте також: