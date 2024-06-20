Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Загальні бойові втрати російських окупантів на 20 червня склали 530 920 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1170 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 20.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 530920 (+1170) осіб

танків ‒ 7987 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 15337 (+18)

артилерійських систем – 14052 (+45)

РСЗВ – 1105 (+1)

засоби ППО ‒ 859 (+2)

літаків – 359

гелікоптерів – 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+39)

крилаті ракети ‒ 2298 (+1)

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 19134 (+56)

спеціальна техніка ‒ 2357 (+6)

Раніше британська розвідка повідомила, що у травні середні втрати серед російського особового складу перевищили 1200 осіб на день – це найвищий показник від початку війни.

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