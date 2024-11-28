Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Окупантів стало менше на нашій землі.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 28 листопада склали 736 630 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1220 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати:

танків - 9450 (+1)

бойових броньованих машин - 19306 (+2)

артилерійських систем - 20852 (+22)

РСЗВ - 1255

засобів ППО - 1005

літаків - 369

гелікоптерів - 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19661 (+45)

крилатих ракет - 2765

кораблів та катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 30186 (+60)

спеціальної техніки - 3697 (+10)

Раніше Генштаб повідомив, що особливо активно ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках.

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