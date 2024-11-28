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Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

ЗСУ ліквідовують окупантів / Фото: Associated Press

Окупантів стало менше на нашій землі.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 28 листопада склали 736 630 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1220 загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати:

  • танків - 9450 (+1) 
  • бойових броньованих машин - 19306 (+2) 
  • артилерійських систем - 20852 (+22) 
  • РСЗВ - 1255 
  • засобів ППО - 1005 
  • літаків - 369 
  • гелікоптерів - 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19661 (+45)
  • крилатих ракет - 2765 
  • кораблів та катерів - 28 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 30186 (+60) 
  • спеціальної техніки - 3697 (+10)

Раніше Генштаб повідомив, що особливо активно ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках.

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