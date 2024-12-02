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Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Російські окупанти / Фото: Associated Press

Окупанти стрімко втрачають техніку та живу силу.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 2 грудня склали 743 920 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1790 загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати:

  • танків - 9478 (+9) 
  • бойових броньованих машин - 19397 (+28) 
  • артилерійських систем - 20953 (+30) 
  • РСЗВ - 1253 
  • засобів ППО - 1019 
  • літаків - 369 
  • гелікоптерів - 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 19886 (+83)
  • крилатих ракет - 2852 
  • кораблів та катерів - 28 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 30606 (+99) 
  • спеціальної техніки - 3619 

Нагадаємо, у Міноборони України повідомили, що листопад 2024 року став рекордним для втрат російської армії. Щодо живої сили, то ворог втратив 45 720 вбитими та пораненими, що становить три мотострілецькі дивізії сухопутних військ.

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