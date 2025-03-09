Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Станом на ранок 9 березня ЗСУ знищили 885 130 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.03.25 орієнтовно склали:

особового складу - близько 885 130 (+1180) осіб ліквідовано

танків - 10 274 (+6)

бойових броньованих машин - 21 360 (+14)

артилерійських систем - 24 206 (+58)

РСЗВ - 1310 (+3)

засоби ППО - 1101 (+2)

літаків - 370

гелікоптерів - 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 28 362 (+190)

крилатих ракет - 3120

кораблів/катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 39 933 (+142)

спеціальної техніки - 3773 (+1)

До слова, за даними української розвідки, на сьогодні до війни залучено 620 тисяч російських військових. З них понад 200 тисяч беруть участь у бойових діях і перебувають на лінії фронту.

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