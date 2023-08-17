Втрати росіян в Україні перевалили за 256 тисяч: Генштаб оновив дані

Загарбники зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 17 серпня становлять уже 256 050 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 480 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4329 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 8398 (+18)
- артилерійських систем – 5169 (+17)
- РСЗВ – 714
- засоби ППО ‒ 486 (+1)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 314
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4272 (+24)
- крилаті ракети ‒ 1406 (+2)
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7641 (+27)
- спеціальна техніка ‒ 773
За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень.
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