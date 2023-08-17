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Втрати росіян в Україні перевалили за 256 тисяч: Генштаб оновив дані

Втрати росіян в Україні перевалили за 256 тисяч: Генштаб оновив дані

ЗСУ знищують ворога на фронті / Фото: Associated Press

Загарбники зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 17 серпня становлять уже 256 050 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 480 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано 
  • танків ‒ 4329 (+5)  
  • бойових броньованих машин ‒ 8398 (+18) 
  • артилерійських систем  – 5169 (+17) 
  • РСЗВ – 714 
  • засоби ППО  ‒ 486 (+1) 
  • літаків  – 315 
  • гелікоптерів – 314
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4272 (+24)
  • крилаті ракети ‒ 1406 (+2)
  • кораблі /катери ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7641 (+27) 
  • спеціальна техніка  ‒ 773 

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень.

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