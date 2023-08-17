Втрати росіян в Україні перевалили за 256 тисяч: Генштаб оновив дані

Загальні бойові втрати Росії на ранок 17 серпня становлять уже 256 050 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 480 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано

танків ‒ 4329 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 8398 (+18)

артилерійських систем – 5169 (+17)

РСЗВ – 714

засоби ППО ‒ 486 (+1)

літаків – 315

гелікоптерів – 314

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4272 (+24)

крилаті ракети ‒ 1406 (+2)

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 7641 (+27)

спеціальна техніка ‒ 773

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень.