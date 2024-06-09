Втрати росіян за тиждень: командувач сухопутних військ ЗСУ повідомив, скільки живої сили ворога знищено

За тиждень з 2 по 9 червня 2024 року втрати противника склали близько 8700 осіб особового складу.
Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач сухопутних військ Збройних Сил України повідомив, що впродовж тижня, 2-9 червня, знищено 8700 окупантів, а також 1459 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це Павлюк написав 9 червня.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 104 танки
- 151 бойова броньована машина
- 360 артилерійських систем
- 8 РСЗВ
- 15 установок ППО
- 1 корабель
- 470 одиниць автотехніки
- 58 одиниць спецтехніки
Ба більше, нашими захисниками знищено 9 ракет та 283 БпЛА.
Нагадаємо, Генштаб повідомив про 39 бойових зіткнень впродовж 8-9 черня. Загарбники здійснили 558 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Також ворог завдав ракетного удару, 7 авіаударів із застосуванням 11 керованих авіабомб і вже задіяли 35 дронів-камікадзе.
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