Втрати росіян за тиждень: командувач сухопутних військ ЗСУ повідомив, скільки живої сили ворога знищено

За тиждень з 2 по 9 червня 2024 року втрати противника склали близько 8700 осіб особового складу.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач сухопутних військ Збройних Сил України повідомив, що впродовж тижня, 2-9 червня, знищено 8700 окупантів, а також 1459 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це Павлюк написав 9 червня.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

104 танки

151 бойова броньована машина

360 артилерійських систем

8 РСЗВ

15 установок ППО

1 корабель

470 одиниць автотехніки

58 одиниць спецтехніки

Ба більше, нашими захисниками знищено 9 ракет та 283 БпЛА.

Нагадаємо, Генштаб повідомив про 39 бойових зіткнень впродовж 8-9 черня. Загарбники здійснили 558 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Також ворог завдав ракетного удару, 7 авіаударів із застосуванням 11 керованих авіабомб і вже задіяли 35 дронів-камікадзе.

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