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Втрати росіян за тиждень: командувач сухопутних військ ЗСУ повідомив, скільки живої сили ворога знищено

Втрати росіян за тиждень: командувач сухопутних військ ЗСУ повідомив, скільки живої сили ворога знищено

Втрати росіян за тиждень / Фото: Associated Press

За тиждень з 2 по 9 червня 2024 року втрати противника склали близько 8700 осіб особового складу.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач сухопутних військ Збройних Сил України повідомив, що впродовж тижня, 2-9 червня, знищено 8700 окупантів, а також 1459 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це Павлюк написав 9 червня.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 104 танки
  • 151 бойова броньована машина
  • 360 артилерійських систем
  • 8 РСЗВ
  • 15 установок ППО
  • 1 корабель
  • 470 одиниць автотехніки
  • 58 одиниць спецтехніки

Ба більше, нашими захисниками знищено 9 ракет та 283 БпЛА.

Нагадаємо, Генштаб повідомив про 39 бойових зіткнень впродовж 8-9 черня. Загарбники здійснили 558 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Також ворог завдав ракетного удару, 7 авіаударів із застосуванням 11 керованих авіабомб і вже задіяли 35 дронів-камікадзе. 

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