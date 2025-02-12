Втрати Росії на фронті приголомшують: на який час окупантам вистачить ресурсів для наступу

Попри понад пів мільйона вбитих та важко поранених солдатів, держава-агресор, має достатню кількість ресурсів, щоб продовжувати наступальні дії щонайменше протягом року.

Російська армія здатна продовжувати наступ в Україні протягом року. Попри величезні втрати на фронті техніки та людей, державі-агресорці вдалося частково відновити сили.

Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Аналітики IISS зазначають, що минулого року російська армія втратила понад 5 тисяч одиниць військової техніки, зокрема:

близько 1,4 тисячі танків;

понад 3,7 тисячі БМП та БТР.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення до України втрати військової техніки росіян наблизились до приголомшливої цифри в 14 тисяч одиниць.

"Попри ці приголомшливі цифри, Росія змогла відновити деякі з цих втрат, покладаючись на збережене радянське успадковане обладнання. За оцінками IISS, минулого року Росія відремонтувала та побудувала понад 1500 танків та близько 2800 БМП і БТР", – йдеться у звіті.

Водночас зазначається, що стара радянська техніка, яка зберігалась на складах, перебуває не в найкращому стані, тож росіянам буде дедалі важче компенсувати свої втрати на полі бою.

"Кількість активної техніки в Росії лише зараз досягла рівня, подібного до лютого 2022 року. Значне розширення підрозділів посилило дефіцит техніки, необхідної для досягнення повної чисельності. Ця проблема також ускладнюється недостатньою якістю та потенційною нестачею запчастин. Головна проблема, від якої страждає Росія, – нестача БМП і БТР, навіть за умови збільшених обсягів виробництва", – підкреслили аналітики.

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Через дефіцит військової техніки росіяни змінили тактику та почали використовувати "тимчасові заcоби" [ймовірно, йдеться про факти застосування цивільних транспортних засобів – ред.], а також зробили ставку на наступ силами піхоти, що значно збільшило втрати живої сили.

"Як і втрати техніки, важко визначити точну кількість втрат особового складу росіян. Проте станом на початок січня 2025 року, за оцінками IISS, було вбито щонайменше 172 000 російських військовослужбовців і 611 000 поранено", – йдеться у звіті.

За інформацією IISS, принаймні 376 000 російських військових отримали важкі поранення, стали інвалідами та не зможуть повернутись до військової служби. А 234 тисяч поранених, які підлягають одужанню, ймовірно повернуться на фронт.

За три роки війни росіяни мобілізували, зокрема й примусово на окупованому Донбасі, а також завербували, в тому числі й по тюрмах та колоніях, загалом приблизно 976 тисяч людей, яких кинули на війну проти України.

З урахуванням втрат та мобілізації, станом на кінець грудня 2024 року російська окупаційна армія, яка веде бойові дії проти України, налічувала приблизно 617 тисяч солдатів, в тому числі з пораненими, які підлягають одужанню, і тими, хто проходить навчання.

"Хоча російські сили, ймовірно, деградують у найближчі місяці, вони були достатньо відновлені та адаптовані для підтримки наступальних операцій ще принаймні рік; однак це призвело б до дуже високої ціни та великих жертв", – підсумували в IISS.

Нагадаємо, на думку військового оглядача Дениса Поповича, ситуація на Куп’янському напрямку розвивається не на користь ЗСУ. Тут окупанти розширюють свій плацдарм. Тим часом українські захисники сповільнили наступ росіян під Покровськом.

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