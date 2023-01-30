Втрати Росії наближаються до 127 тис.: ЗСУ за добу знищили майже пів тисячі окупантів

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували 490 російських солдат.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Так, від 24 лютого 2022 року до 30 січня 2023 року ЗСУ знищили 126 650 солдатів армії Російської Федерації. Дані уточнюються:

особового складу ‒ близько 126 650 (+490) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3201 (+4) од;

бойових броньованих машин - (+3) од;

артилерійських систем - 2196 (+1) од;

РСЗВ - 453 (+0) од;

засоби ППО - 221 (+0) од;

літаків - 293 (+0) од;

гелікоптерів - 284 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0);

крилаті ракети ‒ 796 (+0);

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4) од;

спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

Війна Росії проти України

Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України вранці 24 лютого 2022 року. Наразі найзапекліші бої точаться на Донецькому напрямку.

Так, сили ПВК "Вагнер" в Бахмуті не досягли значних успіхів після того, як ЗСУ відійшли від Соледара на заздалегідь підготовленні позиції "задля збереження життя особового складу".

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, втрати російської армії на Донбасі в 7 разів перевищують втрати Збройних сил України.

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