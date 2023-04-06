Втрати Росії наближаються до 177 тисяч: знищено ще 390 ворожих солдат

Знищено один засіб ППО.
Від 24 лютого 2022-го до 6 квітня 2023-го ЗСУ знищили 176 630 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 390 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
- особового складу - близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,
- танків - 3631 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7013 (+8) од,
- артилерійських систем - 2714 (+7) од,
- РСЗВ - 532 (+0) од,
- засоби ППО - 281 (+1) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 292 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2287 (+4),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5574 (+1) од,
- спеціальна техніка - 302 (+3).
Нагадаємо, російські окупанти не припиняють наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
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