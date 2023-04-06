Втрати Росії наближаються до 177 тисяч: знищено ще 390 ворожих солдат

Від 24 лютого 2022-го до 6 квітня 2023-го ЗСУ знищили 176 630 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 390 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

особового складу - близько 176 630 (+390) осіб ліквідовано,

танків - 3631 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7013 (+8) од,

артилерійських систем - 2714 (+7) од,

РСЗВ - 532 (+0) од,

засоби ППО - 281 (+1) од,

літаків - 306 (+0) од,

гелікоптерів - 292 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2287 (+4),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5574 (+1) од,

спеціальна техніка - 302 (+3).

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

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