Втрати Росії наближаються до 91 тисячі: за добу ЗСУ ліквідувала ще 510 окупантів

Загальні втрати армії РФ перевалили за 90 тисяч.

За минулу добу українські військові ліквідували 510 російських загарбників. Таким чином, станом на 3 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 90 600 осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.12 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 90600 (+510) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2917 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3) од;

артилерійських систем – 1906 (+1) од;

РСЗВ – 395 (+0) од;

засоби ППО ‒ 210 (+0) од;

літаків – 280 (+0) од;

гелікоптерів – 263 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8);

крилаті ракети ‒ 531 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од;

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Втрати Росії у війни проти України

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що Кремль новою хвилею мобілізації в Росії сподівається переламати перебіг війни з Україною на свою користь. Друга хвиля мобілізації може бути більшою за першу.

На Херсонщині окупанти обстріляли позиції мобілізованих із терористичної республіки "ДНР". 14 військових загинули та 7 - отримали поранення.

Радник Офісу президента Олексій Арестович наголосив, що на полі бою мобілізовані росіяни не розрізняють цілі, не знають, куди і як стріляти.

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