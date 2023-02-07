Втрати Росії перевалили за 133 тисячі: за добу ЗСУ ліквідували 1030 російських солдатів

Від 24 лютого 2022-го до 7 лютого 2023-го Збройні сили знищили 133 190 ​​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 1030 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога:

особового складу - близько 133 190 (+1030) осіб ліквідовано,

танків - 3245 (+14) од,

бойових броньованих машин - 6443 (+28) од,

артилерійських систем - 2232 (+1) од,

РСЗВ - 461 (+0) од,

засоби ППО - 227 (+0) од,

літаків - 294 (+0) од,

гелікоптерів - 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1958 (+0),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5107 (+3) од,

спеціальна техніка - 208 (+5).

Нагадаємо, розпочалася 349 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія Російськї Федерації продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля врог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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