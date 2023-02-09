Втрати Росії перевалили за 135 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 910 російських солдатів

Знищено 4 ворожих систем ППО.
Від 24 лютого 2022-го до 9 лютого 2023-го Збройні сили знищили 135 010 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 910 російських військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога:
- особового складу - близько 135010 (+910) осіб ліквідовано,
- танків - 3255 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6468 (+10) од,
- артилерійських систем - 2244 (+8) од,
- РСЗВ - 463 (+2) од,
- засоби ППО - 232 (+4) од,
- літаків - 295 (+0) од,
- гелікоптерів - 285 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1967 (+6),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5121 (+9) од,
- спеціальна техніка - 211 (+0).
Нагадаємо, 8 лютого розпочалася 351 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія Росії намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили низку атак ворога.
Читайте також:
- Лондон-Париж-Брюссель: Україна та Захід готуються до другого року виснажливої війни
- Лише зброї недостатньо: експерт вказав на важливий компонент для перемоги
- Путін переконаний, що у війні час грає йому на руку: розвідка Естонії