Втрати Росії перевалили за 135 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 910 російських солдатів

Від 24 лютого 2022-го до 9 лютого 2023-го Збройні сили знищили 135 010 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 910 російських військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога:

особового складу - близько 135010 (+910) осіб ліквідовано,

танків - 3255 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6468 (+10) од,

артилерійських систем - 2244 (+8) од,

РСЗВ - 463 (+2) од,

засоби ППО - 232 (+4) од,

літаків - 295 (+0) од,

гелікоптерів - 285 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1967 (+6),

крилаті ракети - 796 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5121 (+9) од,

спеціальна техніка - 211 (+0).

Нагадаємо, 8 лютого розпочалася 351 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія Росії намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили низку атак ворога.

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