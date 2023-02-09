Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати Росії перевалили за 135 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 910 російських солдатів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
558
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Втрати Росії перевалили за 135 тисяч: за добу ЗСУ ліквідували 910 російських солдатів

Фото: Associated Press

Знищено 4 ворожих систем ППО.

Від 24 лютого 2022-го до 9 лютого 2023-го Збройні сили знищили 135 010 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 910 російських військових. Дані уточнюються. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога:

  • особового складу - близько 135010 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків - 3255 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6468 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2244 (+8) од,
  • РСЗВ - 463 (+2) од,
  • засоби ППО - 232 (+4) од,
  • літаків -  295 (+0) од,
  • гелікоптерів - 285 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1967 (+6),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн -  5121 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 211 (+0).

Нагадаємо, 8 лютого розпочалася 351 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія Росії намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили низку атак ворога.

Читайте також:

"Пекельний" Вугледар: як військові тримають оборону під вогнем - репортаж з передової

"Пекельний" Вугледар: як військові тримають оборону під вогнем - репортаж з передової

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
558
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація