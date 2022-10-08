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Втрати Росії перевалили за 62 тис: ЗСУ за добу ліквідували 380 окупантів та знищили гелікоптер

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Втрати Росії перевалили за 62 тис: ЗСУ за добу ліквідували 380 окупантів та знищили гелікоптер

Фото: Associated Press

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.

Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні понад 62 тис. особового складу.  

Так, станом на 8 жовтня ЗСУ ліквідували вже близько 62 060 тис. російських окупантів. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 08.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 62 060 тис. (+380) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2472 (+6) од; 
  • бойових броньованих машин ‒ 5111 (+18) од; 
  • артилерійських систем – 1459 (+4) од; 
  • РСЗВ – 345 (+1) од; 
  • засоби ППО ‒ 180 (+3) од;
  • літаків – 266 (+0) од; 
  • гелікоптерів – 234 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12);
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 (+13) од;
  • спеціальна техніка ‒ 136 (+1).

Нагадаємо, за добу на півдні України загинули сотні окупантів, ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1779
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