Втрати Росії перевалили за 62 тис: ЗСУ за добу ліквідували 380 окупантів та знищили гелікоптер

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.

Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні понад 62 тис. особового складу.

Так, станом на 8 жовтня ЗСУ ліквідували вже близько 62 060 тис. російських окупантів. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 08.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 62 060 тис. (+380) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2472 (+6) од;

бойових броньованих машин ‒ 5111 (+18) од;

артилерійських систем – 1459 (+4) од;

РСЗВ – 345 (+1) од;

засоби ППО ‒ 180 (+3) од;

літаків – 266 (+0) од;

гелікоптерів – 234 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1079 (+12);

крилаті ракети ‒ 246 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3875 (+13) од;

спеціальна техніка ‒ 136 (+1).

Нагадаємо, за добу на півдні України загинули сотні окупантів, ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки.

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