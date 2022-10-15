Втрати Росії перевалили за 64 тис.: ЗСУ за добу ліквідували ще 400 окупантів та знищили два гелікоптери

Генштаб оновив дані про втрати російської армії за добу.

Станом на 15 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 64 700 тисяч осіб. Дані уточнюються.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 15.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 64700 (+400) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2524 (+3) од;

бойових броньованих машин ‒ 5179 (+7) од;

артилерійських систем – 1582 (+16) од;

РСЗВ - 365 (+3) од;

засоби ППО ‒ 186 (+0) од;

літаків - 268 (+0) од;

гелікоптерів - 242 (+2) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1210 (+11);

крилаті ракети ‒ 316 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 3951 (+7) од;

спеціальна техніка ‒ 142 (+0).

Війна Росії проти України

Збройні сили України успішно відбити атаки армії РФ у Донецькій області, але ворог продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донеччини, а також на утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

До медичних закладів, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України, надходить велика кількість поранених російських загарбників. До лікарні Донецька протягом тижня надійшло близько 100 поранених.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що ситуація в Білорусі загострюється. Самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко оголосив приховану мобілізацію в селах, а перед цим заявив про розгортання спільного регіонального угруповання військ з РФ.

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