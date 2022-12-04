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Втрати Росії перевалили за 91 тисячу: ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів та збили літак

Автор
Денькович Ярослава
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Втрати Росії перевалили за 91 тисячу: ЗСУ ліквідували ще 550 окупантів та збили літак

Фото: gettyimages.com

Загальні втрати армії Російської Федерації перевалили за 91 тисячу. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

За минулу добу українські військові ліквідували ще 550 російських загарбників. Тож станом на 4 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 91 150 осіб. Дані уточнюються.    

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 04.12 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 91 150 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2922 (+5) од; 
  • бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6) од; 
  • артилерійських систем – 1908 (+2) од; 
  • РСЗВ – 395 (+0) од; 
  • засоби ППО ‒ 210 (+0) од;
  • літаків – 281 (+1) од; 
  • гелікоптерів – 263 (+0) од; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1);
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7) од;
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Втрати Росії у війні проти України

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що Кремль новою хвилею мобілізації в Росії сподівається переламати перебіг війни з Україною на свою користь. Друга хвиля мобілізації може бути більшою за першу.

Радник Офісу президента Олексій Арестович наголосив, що на полі бою мобілізовані росіяни не розрізняють цілі, не знають, куди і як стріляти.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що Збройні сили України контролюють всі основні логістичні траси, якими забезпечується матеріально-технічна основа українського контингенту в Бахмуті. А ПВК "Вагнер" змінила тактику і перейшла до активної оборони. 

У розмові, яку перехопило ГУР України, окупант розповідає, що солдати гинуть через те, що їм не видають патрони до автоматів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
666
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