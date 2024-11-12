Втрати Росії станом на 12 листопада вражають: скільки окупантів відправилось до пекла

Знищено багато ворожої техніки.
Станом на ранок 12 листопада 2024 року ЗСУ знищили 712 610 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1950 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 712 610 (+1950) осіб,
- танків ‒ 9276 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18847 (+81) од,
- артилерійських систем – 20352 (+38) од,
- РСЗВ – 1249 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18737 (+61),
- крилаті ракети ‒ 2636 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28870 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 3626 (+6).
Як повідомлялося у звіті Інституту вивчення війни, успіхи РФ на фронті не виправдовують її людські та матеріальні втрати. Під час інтенсивних російських наступальних операцій у вересні та жовтні, війська РФ втратили майже 200 танків, понад 650 бронемашин і близько 80 тисяч солдатів. Натомість ворог захопив приблизно 1500 квадратних кілометрів території України.
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