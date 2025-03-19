Втрати Росії станом на 19 березня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 19 березня ЗСУ знищили 898 070 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1060 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ: