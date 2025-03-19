Втрати Росії станом на 19 березня: Генштаб оновив дані

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Станом на ранок 19 березня ЗСУ знищили 898 070 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1060 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
- особового складу ‒ близько 898 070 (+1060) осіб,
- танків ‒ 10364 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21523 (+14) од,
- артилерійських систем – 24704 (+64) од,
- РСЗВ – 1320 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1107 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29716 (+100),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41003 (+111) од,
- спеціальна техніка ‒ 3780 (+0).