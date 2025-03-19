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Втрати Росії станом на 19 березня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 19 березня: Генштаб оновив дані

Втрати армії РФ сягнули понад 898 тисяч.

доповнюється

Станом на ранок 19 березня ЗСУ знищили 898 070 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1060 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу ‒ близько 898 070 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 10364 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21523 (+14) од,
  • артилерійських систем – 24704 (+64) од,
  • РСЗВ – 1320 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1107 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 331 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29716 (+100),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41003 (+111) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3780 (+0).

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