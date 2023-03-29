Втрати Росії та України на війні: Маляр назвала співвідношення загиблих воїнів ЗСУ та окупантів 

У Міноборони наголосили, що на жаль, втрати серед ЗСУ теж є.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що співвідношення втрат ЗСУ та окупантів на сході України становить 1:10.
Про це вона написала на своєму телеграм-каналі.
Ганна Маляр наголосила, що на жаль, в ЗСУ також є втрати. Проте вони набагато менші, ніж в російської окупаційної армії, яка нещадно штурмує наші позиції.
"Одна з головних задач воюючої сторони - знищення фізичної сили противника. Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння. Втрати були більші у них і в 2014-2015, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь. У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим", - написала Маляр.
Втрати російської окупаційної армії у війні проти України
Станом на 29 березня 2023 року втрати російської окупаційної армії на війні проти України за даними Генштабу ЗСУ становлять:
- особового складу - близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано,
- танків - 3609 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 6966 (+0) од,
- артилерійських систем - 2659 (+6) од,
- РСЗВ - 526 (+1) од,
- засоби ППО - 277 (+0) од,
- літаків - 306 (+1) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2239 (+4),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5507 (+5) од,
- спеціальна техніка - 288 (+1).
Міністр оборони Британії Вен Воллес вважає, що 220 тисяч російських військових вже загинули або зазнали поранення в Україні.
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