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Втрати Росії та України на війні: Маляр назвала співвідношення загиблих воїнів ЗСУ та окупантів 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Втрати Росії та України на війні: Маляр назвала співвідношення загиблих воїнів ЗСУ та окупантів 

Фото: Associated Press

У Міноборони наголосили, що на жаль, втрати серед ЗСУ теж є.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що співвідношення втрат ЗСУ та окупантів на сході України становить 1:10. 

Про це вона написала на своєму телеграм-каналі. 

Ганна Маляр наголосила, що на жаль, в ЗСУ також є втрати. Проте вони набагато менші, ніж в російської окупаційної армії, яка нещадно штурмує наші позиції. 

"Одна з головних задач воюючої сторони - знищення фізичної сили противника. Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння. Втрати були більші у них і в 2014-2015, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь. У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, але менше з тим", - написала Маляр. 

Втрати російської окупаційної армії у війні проти України 

Станом на 29 березня 2023 року втрати російської окупаційної армії на війні проти України за даними Генштабу ЗСУ становлять: 

  • особового складу - близько 172 340 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків - 3609 (+7) од,
  • бойових броньованих машин - 6966 (+0) од,
  • артилерійських систем - 2659 (+6) од,
  • РСЗВ - 526 (+1) од,
  • засоби ППО - 277 (+0) од,
  • літаків - 306 (+1) од,
  • гелікоптерів - 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2239 (+4),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5507 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 288 (+1).

Міністр оборони Британії Вен Воллес вважає, що 220 тисяч російських військових вже загинули або зазнали поранення в Україні.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4386
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